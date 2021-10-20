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Son model araçla dilenmeye geldi! Üzerinden bakın ne kadar çıktı: Bilecik halkı çok para veriyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son model araçla dilenmeye geldi! Üzerinden bakın ne kadar çıktı: Bilecik halkı çok para veriyor

BİLECİK'te zabıtaların yaptıkları dilenci operasyonunda yakalanan ve kiraladıkları son model arabayla kentte geldikleri öğrenilen dilenciler, "Bilecik halkı çok para veriyor" itirafından bulundular.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin talimatı Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü çalışma kapsamında kentte dilenci operasyonu yapıldı. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yakalanan 5 kişi gözaltına alınarak, üzerlerindeki paralara tutanak karşılığında el konuldu. Kocaeli'nden geldiği tespit edilen 5 kişi kiraladıkları son model arabayla Bilecik'e geldiği tespit edildi. Şahıslara ayrı ayrı Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan şahısların üzerinden bin 200 TL para çıktı. Zabıta Amiri Özgür Özmen'in, "3'üncü kez yakalanıyorsunuz. Devamlı ceza yazıyoruz size, ısrarla neden Bilecik'e geliyorsunuz" sorusuna karşı dilenciler, Bilecik halkının çok merhametli olduğunu ve çok para verdikleri için devamlı buraya geldiklerini söyledi.


"Günde binlerce lira para toplayarak geri dönüyorlar"
Zabıta Müdürü Sali Yılmaz ise vatandaşları uyararak, "Dilenciler, Bilecik halkının çok merhametli olduğunu ve çok para verdikleri için devamlı buraya geldiklerini söyledi. Vatandaşlarımız böyle dilencilere kanmasınlar. Bunlar son model araçlarla ilimize gelip günde binlerce lira para toplayarak geri dönüyorlar. Bunlar vatandaşlarımız duygularıyla oynuyorlar, aslında bunların paraya ihtiyaçları yok. Zaten ihtiyacı olan bir dilenci olursa belediyemiz zaten kendisine yardım ediyor" dedi.

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