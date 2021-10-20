Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde koronavirüse yakalanan baba ve oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti.

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Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesinde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı. Yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yumurtaş, Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Covid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş’ın korona virüs aşısı olmadıkları öğrenildi. Öte yandan, Şükrü Yumurtaş’ın korona virüse yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kirmanlı Mahalle Muhtarı Nurettin Yaman, aynı aileden 4 gün arayla vefat yaşanması ile ilgili açıklamada bulunurken, herkesin aşılarını yaptırmasını istedi.



