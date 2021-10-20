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Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak

Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak

Morgan Stanley, Tesla ve SpaceX'in milyarder Elon Musk'ı 'dünyanın ilk trilyoneri yapacağı' tahmininde bulundu.

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Finans hizmetleri devi Morgan Stanley, Tesla ve SpaceX projelerinin hızla büyümesiyle birlikte Elon Musk'ın yakında 'dünyanın ilk trilyoneri' olabileceğini iddia etti.

Morgan Stanley'e göre, elektrikli araç üreticisi Tesla, benzeri görülmemiş bir popülerlik kazanmış olsa da Musk'a trilyoner statüsünü SpaceX kazandıracak.

Havacılık ve uzay şriketi SpaceX'in başarısı, NASA'nın da ortak olduğu projelerle ilişkili.

Şirketin Mars'ı kolonileştirme projesi hala devam ediyor, şirket, veri toplamak üzere keşif araçları göndermeyi sürdürüyor.
Daha önce Musk, Dünya'dan umut kesilirse Mars'ta 'kendi kendine yeten bir kent' kurma umuduyla 2050 yılına kadar bir milyon insanı Mars'a göndermeyi planladığını duyurmuştu.

SpaceX, ayrıca Mars kumunun inşaat malzemesi olarak kullanılabilecek kadar sağlam olup olmadığını araştırıyor.

Ancak Mars'a ayak basma planı SpaceX'in tek projesi değil.
Bloomberg'in aktardığına göre Morgan Stanley analisti Adam Jonas, şirketin roketler, fırlatma araçları ve destekleyici altyapı açısından neyin mümkün olduğuna ya da mümkün olan zaman çerçevesine ilişkin her türlü ön yargıya meydan okuduğunu belirtti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, uzay araştırma şirketi Musk'ın 240 milyar doları aşan net servetinin yalnızca yüzde 17'sini oluşturuyor.
Musk'ın servetinin yüzde 74'ünü, hissedarlarla birlikte toplam değeri 1.14 trilyon dolar olan Tesla oluşturuyor.

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