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KPSS önlisans ne zaman yapılacak 2021 yılında sınav var mı?

KPSS önlisans ne zaman yapılacak 2021 yılında sınav var mı?

KPSS Önlisans sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Söz konusu sınava katılım sağlayıp memur olma hayali kuran binlerce aday, ÖSYM'den gelecek son açıklamalara odaklandı. Peki, KPSS Önlisans ne zaman yapılacak?

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Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor. İşte, merakla beklenene konu hakkında son gelişmeler...

KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.

Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

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