Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı

SARIYER'de 3 kişi yolda yürüdükleri sırada arkadan gelen alkollü sürücünün kullandığı otomobil içlerinden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan kişi ardından asfalt zemine düştü. Kazayı görerek yardıma koşan bir kişi yerde yatan kişinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

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Kaza geçen Cuma günü saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat E.'nin kullandığı 34 DCL 01 plakalı otomobil 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Hüseyin Efe Ekşi'ye arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Ekşi, asfalt zemine düştü. İş yerinin önünde meydana gelen kazayı gören Savaş Ekşi yardıma koştu. Ancak yerde yatan yaralının kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı. Toplanan vatandaşların yardımı ile çarpan otomobile alınan Ekşi, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

2,38 promil alkollü çıktı

Otomobil sürücüsü Fırat E. polis ekiplerinin yaptığı ölçümde 2,38 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yerden kaldırdığı kişinin oğlu olduğunu görünce şok yaşadı

Kazayı görerek yarıma koşan baba Savaş Ekşi o anları; "Akşam ben buralardaydım, bir ses duydum, kaza olmuştu. Yardım etmek için gittiğimde, aracın vurduğu kişiyi yerden kaldırayım dedim, bir baktım benim oğlum, Efe. Çok acı bir şey, şok yaşadım. Allah kimseye vermesin. Çok şükür şu anda iyi en azından, o teselli oldu bize" şeklinde anlattı.