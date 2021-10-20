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Kocaeli'de bariyere ok gibi saplandı! Botlarına sarılarak gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de bariyere ok gibi saplandı! Botlarına sarılarak gözyaşı döktü

KOCAELİ'de D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücünün annesi ise oğlunun kaza yerinde bulduğu botlarına sarılarak gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Başiskele D-130 karayolu Yeniköy mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünal T. idaresindeki 41 E 4232 plakalı Mazda marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtaki sürücü, bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü
Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün amcası ve annesi sinir krizi geçirdi. Kazada bariyere saplanarak hurdaya dönen otomobili görünce fenalık geçiren anne, kısa süreli baygınlık geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi neticesinde sakinleşen anne, oğlunun araçtan fırlayan botlarına sarılıp, “Oğlumu görmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.


Yaralının durumu ciddiyetini koruyor
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesine rağmen saplandığı yerden güçlükle çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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