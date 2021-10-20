Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu geziler için benden izin aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ve Güneydoğu ziyaretleri için kendisinden izin aldığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Merkezi'nden düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığınız açıklamalar cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriliyor. İBB Başkanı Karadeniz ve Güneydoğu’ya gitti. Bu da kamuoyunda “İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak istiyor” şeklinde yorumlandı. İmamoğlu’nun böyle bir talebi var mı?" sorusuna, "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." yanıtını verdi.