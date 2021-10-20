BIST 1.436
DOLAR 9,25
EURO 10,77
ALTIN 529,90
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetini ziyaret etmemesiyle ilgili CHP'den ilginç açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetini ziyaret etmemesiyle ilgili CHP'den ilginç açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmemesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin, “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir." dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, PM üyeleri, milletvekillerinden oluşan 32 kişilik heyetle birlikte 2 günlük parti programı kapsamında Rize’ye geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaret sonrası Tek Gıda-İş Sendikası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek, Çay Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretleri hakkındaki sorusuna cevaben parti içerisinde bir kutuplaşma olmadığını ve İmamoğlu’nun genel merkezin izni ile Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan çocukları PKK tarafından kaçırılmış anneleri ziyaret etmemesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Taşkın. “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” ifadelerini kullandı. Taşkın. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi aileleriyle ilgili bir birim oluşturdu. Bu konuda çok ciddi çalışıyor. Bu konuda Ekrem Bey’in hiçbir sıkıntısı yok. Tam tersi bu konuyu çok ciddi bir şekilde sahipleniyor. Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir. Ekrem Bey’in duruşu bu konudaki duyarlılığını her zaman gösterir” dedi.

İlgili Haberler
Diyarbakır'a gidecek olan Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetindeki ailelerle ilgili kararı tepki çekti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu
Foto Galeri Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan enflasyon ve işsizlik açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan enflasyon ve işsizlik açıklaması
Kahramanmaraş'ta sesi duyup bakan şok oldu! Çıplak halde titriyordu: Elimi değmeye korktum
Kahramanmaraş'ta sesi duyup bakan şok oldu! Çıplak halde titriyordu: Elimi değmeye korktum
Bolluk var! Sezona 40 liradan başlayan hamsi 15 liraya kadar düştü
Bolluk var! Sezona 40 liradan başlayan hamsi 15 liraya kadar düştü
Kocaeli'de bariyere ok gibi saplandı! Botlarına sarılarak gözyaşı döktü
Kocaeli'de bariyere ok gibi saplandı! Botlarına sarılarak gözyaşı döktü
Kırıkkale'de bebeğini göremeden hamile kadın covid-19'a yenildi! Meğer aşı...
Kırıkkale'de bebeğini göremeden hamile kadın covid-19'a yenildi! Meğer aşı...
Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu ilçe başkanına attı: Ben talimat vermedim
Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu ilçe başkanına attı: Ben talimat vermedim
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı
Antalya'da acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gazetedeki detay yürek burktu
Antalya'da acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gazetedeki detay yürek burktu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu 7 anlaşmaya imza atıldı! FETÖ mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu 7 anlaşmaya imza atıldı! FETÖ mesajı
Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti
Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti