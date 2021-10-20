Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetini ziyaret etmemesiyle ilgili CHP'den ilginç açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmemesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin, “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir." dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, PM üyeleri, milletvekillerinden oluşan 32 kişilik heyetle birlikte 2 günlük parti programı kapsamında Rize’ye geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaret sonrası Tek Gıda-İş Sendikası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek, Çay Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretleri hakkındaki sorusuna cevaben parti içerisinde bir kutuplaşma olmadığını ve İmamoğlu’nun genel merkezin izni ile Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan çocukları PKK tarafından kaçırılmış anneleri ziyaret etmemesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Taşkın. “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” ifadelerini kullandı. Taşkın. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi aileleriyle ilgili bir birim oluşturdu. Bu konuda çok ciddi çalışıyor. Bu konuda Ekrem Bey’in hiçbir sıkıntısı yok. Tam tersi bu konuyu çok ciddi bir şekilde sahipleniyor. Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir. Ekrem Bey’in duruşu bu konudaki duyarlılığını her zaman gösterir” dedi.