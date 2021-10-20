Kılık değiştirip Türkiye'ye sızdılar YPG'liler Kocaeli ve İstanbul'da yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren YPG'li teröristlerin Kocaeli ve İstanbul illerinde saklandığında dair bilgilere ulaştı. Yapılan takip neticesi Kocaeli ve İstanbul’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen ve özellikle Afrin'de silahlı çatışmalara katıldığı belirlenen biri kadın 4 terörist gözaltına alındı.

Sözde komutan çıktı

Düzenlenen operasyonda Kocaeli’de yakalanan H.H. isimli kadının Suriye Cinderes bölgesinde, PKK/YPJ terör örgütünün kadın biriminde sözde komutan olduğu, çeşitli eylemlerde silahlı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Sözde komutanın, canını kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatından kaçarak yasa dışı yollar ile yurda girdiği belirlendi.

Çatışmada öldü gözüküyordu

Jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan M.K. isimli örgüt üyesinin ise örgüt içerisinde uzun yıllar faaliyetlerde bulunduğu, kayıtlarda çatışmalarda öldürülmüş olarak bilindiği, aynı şekilde TSK’nın düzenlediği harekattan canını kurtarmak amacıyla yurda kaçak yollar ile girip saklandığı tespit edildi.

Kocaeli il Jandarma Komutanlığının eş zamanlı operasyonunda yakalanan Ö.Ö isimli şüphelinin ise PKK/YPG üyesi olduğu, uzun yıllardan bu yana silahlı faaliyetlerde bulunduğu, Afrin’e düzenlenen operasyonda kaçıp yurda yasa dışı yollar ile girerek normal vatandaş görünümü ile hayatını sürdürdüğü belirlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul’da yakalanan Y.Ç.’nin ise İstanbul’dan 2014 yılında kaçak yollar ile Suriye’ye geçip örgüte katıldığı, birçok silahlı çatışmada yer aldığı, son olarak TSK’nın düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak tekrar yurda yasa dışı yollar ile girdiği belirlendi. Örgüt üyesinin sürekli kılık değiştirdiği ve yakalanmamak amacıyla sık sık adres değişikliği yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer adlı. Şüphelilerin jandarmada tamamlanan sorguları sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.