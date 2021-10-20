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Tenisin 1 numarası Djokovic'in aşı kararı kariyer rekorunu kaçırmasına neden olabilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tenisin 1 numarası Djokovic'in aşı kararı kariyer rekorunu kaçırmasına neden olabilir

Avustralya Açık'ta aşı zorunluluğu getirilmesinin ardından aşı olmayan Sırp raket Djokovic'in turnuvaya katılmayacağı konuşuluyor.

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Teniste sezonun dört grand slam turnuvasından biri olan Avustralya Açık'ta, organizatörlerin aşı olmayan sporcuların mücadele edemeyeceğini açıklamasının ardından gözler dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic'e çevrildi.

Ülkesinin Blic gazetesine konuşan 34 yaşındaki Sırp raket, ocak ayında başlayacak Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Aşı olup olmadığının sorulmasından rahatsızlık duyduğunu, bunun özel bir konu olduğunu belirten Djokovic, 20'şer grand slam şampiyonluğuyla zirveyi paylaştığı en büyük rakipleri Roger Federer ve Rafael Nadal'ı geride bırakma fırsatını aşı zorunluluğu nedeniyle geri çevirebileceğinin sinyallerini verdi.

Avustralya Açık, Djokovic'in kariyerinde ayrı bir öneme sahip. Sırp sporcu, 20 grand slam şampiyonluğunun neredeyse yarısını (9 kez) Melbourne kentinde yaşadı.

Djokovic, "İnsanların soru sorma ve birisini yargılama özgürlüklerini kullanma konusunda çok ileri gittiklerini" savunarak, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Kendi düzenlediği turnuvada koronavirüse yakalanmıştı
Novak Djokovic, koronavirüsün dünyayı etkisine aldığı ve ülkelerin sınırlarını kapatmak zorunda kaldığı dönemde düzenlediği tenis turnuvasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Djokovic'in geçen yıl haziran ayında organize ettiği ve kardeşinin de direktörü olduğu Adria Turu'na 4 Balkan ülkesi ev sahipliği yapmıştı.

Djokovic ve eşinin yanı sıra turnuvaya katılan tenisçilerden Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki, koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı.

Nets, yıldız oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Aşılanma oranının yüzde 90'ı aştığı Amerikan Basketbol Ligi de (NBA) zaman zaman aşı olmak istemeyen yıldız oyuncuların çıkışlarına sahne oluyor.

Bunun son örneği kadrosundaki Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving gibi yıldızlarıyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Brooklyn Nets'te yaşandı.

Nets, all-star oyuncusu Kyrie Irving'in aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını açıkladı. Irving, iç saha maçlarındaki maaşını da alamayacak.

Dini inancı nedeniyle aşı muafiyeti talebinde bulunan Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins ise bu konuda geri adım attı.

Warriors, 26 yaşındaki oyuncunun aşı olduğunu duyurdu.

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