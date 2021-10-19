En çok aşı karşıtı hangi partinin seçmeni? Metropoll anketinde sonuçlar şaşırttı!

Koronavirüse karşı aşılamaya güvenen en çok seçmen yüzde 66,4 CHP yüzde 60,3 ile AK Parti seçmeninde. En çok güvenmeyen ise yüzde 44,8 ile HDP seçmeni. İYİ Parti seçmeninin yüzde 35'i de güvenmediğini söylüyor.