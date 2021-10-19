En çok aşı karşıtı hangi partinin seçmeni? Metropoll anketinde sonuçlar şaşırttı!
Metropoll Araştırma Şirketi seçmenin koronavirüs aşılarına güvenme durumlarını ve aşıların kısırlık yaptığı, insan genetiğini değiştirdiği iddialarını seçmene sordu. Anket sonuçlarında aşıya en çok güvenen AK Parti ve CHP seçmeni çıktı. En çok güvenmeyen ise HDP ve Saadet Partisi ve diğer partiler çıktı. Koronavirüs aşılarının genetik değiştirdiği iddialarına evet diyen en çok seçmen de HDP ve MHP seçmeni çıktı.
Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar aşıya bakış açısına yönelik yaptıkları son anketi böyle duyurdu: "Ortadoğu’da en ucuz şey insan kanı canıdır. Hala halkımızın üçte birinden fazlası aşıya güvenmiyor ve aşının insan genetiğini değiştirebileceği zırvasına inananlar var, pes doğrusu."
Korona aşılarına güveniyor musunuz? sorusuna yüzde 56,8 evet derken yüzde 36,7 hayır yanıtı verdi.
Koronavirüse karşı aşılamaya güvenen en çok seçmen yüzde 66,4 CHP yüzde 60,3 ile AK Parti seçmeninde. En çok güvenmeyen ise yüzde 44,8 ile HDP seçmeni. İYİ Parti seçmeninin yüzde 35'i de güvenmediğini söylüyor.
Korona aşılarının kısırlık yaptığı insanların genetiğini değiştirdiği gibi iddialara inanıyor musunuz? sorusuna ise yüzde 71,4 hayır yanıtını verirken inananların oranı yüzde 18,7'de kaldı.