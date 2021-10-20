KKTC Başkanı Ersan Saner, sızdırılan şantaj kaseti' ile ilgili konuştu! Sedat Peker işin neresinde

KKTC Başbakanı Ersan Saner kenhdisine ait olduğu iddia edilen ve Sedat Peker'in elinde olduğu iddia e ait olduğu iddia edilen şantaj kasetleriyle ilgili konuştu. Saner, "Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum" dedi.

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Önceki gün tutuklanarak cezaevine konulan Halil Falyalı'nın Kıbrıslı bürokrat ve siyasetçilere yönelik elinde tuttuğu iddia edilen şantaj kasetlerinin Sedat Peker'in eline geçtiği iddia edilmişti. KKTC'de siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan, adanın kuzeyindeki kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen Halil Falyalı'nın tutuklanmasının ardından 'müstehcen' bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner'den açıklama geldi.

"Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur" diyen KKTC Başbakanı Saner, lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 30-31 Ekim'deki kurultayı öncesinde hedef alındığını savunarak şöyle konuştu:

Sedat Peker'in sözcüsü: Hepsi elimizde Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'basın sözcüsü' olarak bilinen Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halil Falyalı'nın, siyasilere ve bürokratlara şantaj yapmak için çektiği kasetlerin Sedat Peker'in eline geçtiğini söyledi. Olur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "3 sene önce Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sn. Reis Sedat Peker’in Halil Falyalı açıklamaları geldi. 3 sene sonra ise Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikaye devam ediyor. Sn. Reis Sedat Peker’in söylediği gibi: Doğruların gözle görülmeyen orduları, vatan fedailerinin arasında da gözle görülmeyen bağlar vardır. Velhasıl biz her yerdeyiz, biz milyonlarız…"

Aylar öncesinden bu kaset kulaklara fısıldanıyordu

"Genel Başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs’tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Aylardır birileri tarafından böyle bir şey yapılacağı kulaklara fısıldanıyor ancak ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum."

Konu sadece ben değilim...

"Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir. Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur. Hatta yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar vardır. Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur."

Gerekli cevap verilecektir

"Dolayısı ile hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz. Bu halk beni iyi tanır. Eğer ailem, partim ve ülkem söz konusu ise her türlü kararı tereddütsüz verebileceğimi iyi bilir. Halkımız ve UBP’ lilerin bu komployu benimsemesi mümkün değildir. Görülecektir ki siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevap verilecektir.”