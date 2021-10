Meltem Baytok dizileri hangisi Sadakatsiz Cavidan kimdir?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Sadakatsiz hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Dizide Cavidan karakterine hayat veren Meltem Baytok ise merak edildi. Gönül Güçlü'nün yakın arkadaşı olan ve sözleri ile seyirciyi güldüren oyuncu Meltem Baytok kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Dizinin özellikle son bölümlerinde seyirciyi güldüren karakterlerden biri de Cavidan oldu. Peki Cavidan'ı canlandıran Meltem Baytok kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Sadakatsiz Cavidan kimdir: Sadakatsiz dizisinde laf çarpmalarıyla dikkat çeken Cavidan karakteri Gönül Güçlü'nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin'e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan'dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya'nın arasında ki olayda Asya'yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya'yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan'a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir. Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok'tur. Herkes Meltem Baytok'un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Meltem Baytok kimdir: Sadakatsiz dizisinin Cavidan'ı Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır.

Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır. Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı? Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok'un oynadığı diziler ise aşağıdadır. Unutma Beni Deniz Yıldızı Aşkların En Güzeli Hekimoğlu Sadakatsiz Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır.Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok'tur. Herkes Meltem Baytok'un sevgilisinin olup oladığını merak ediyor ancak oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.