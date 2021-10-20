BIST 1.435
DOLAR 9,25
EURO 10,78
ALTIN 530,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaptığı sırada rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Bahattin Karataş'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Abone ol

Belediyeye yapılan ihbarlar sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiaları ile ilgili 28 Eylül 2020'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddialar ile ilgili teknik ve fiziki çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Bahattin Karataş'ın çay paketleri içinde müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı, ailesi ile birlikte Rize'de bir otelde konakladığı ve 5 bin 977 liralık faturayı da müteahhit Y.T.'ye ait şirketin ödediği belirlendi. Ekipler, Bahattin K.'nin aracında da çay paketlerinin altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan Bahattin Karataş rüşvet almak, müteahhit Y.T. ise rüşvet vermek suçlamasıyla 22 Aralık 2020'de tutuklandı. Y.T. daha sonra serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık tahliye edildi

Tutuklu Bahattin Karataş ve tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T. hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada Bahattin Karataş ve Y.T. hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme, Bahattin Karataş'a 'rüşvet almak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Karataş, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu: Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip Türkiye’yi örnek alıyorlar
Bakan Adil Karaismailoğlu: Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip Türkiye’yi örnek alıyorlar
Flash TV'de skandal! Günlerce taciz edildi: İfşa edince kanala girişi yasaklandı
Flash TV'de skandal! Günlerce taciz edildi: İfşa edince kanala girişi yasaklandı
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 400 TL oldu: Fiyatlar hiç düşmeyecek
Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 400 TL oldu: Fiyatlar hiç düşmeyecek
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı?
Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı?
Balık tezgahları doldu taştı: Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum
Balık tezgahları doldu taştı: Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
DSÖ meme kanserinin en çok Avrupa'da görüldüğünü açıkladı
DSÖ meme kanserinin en çok Avrupa'da görüldüğünü açıkladı
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın