Gaziantep'te müzisyen Erdal Erdoğan'a 'istek parça' yüzünden tekme tokat saldırı

Erdal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne aldı. Güzel başlayan davetin ilerleyen dakikalarca istek bir şarkıdan dolayı tartışma çıktı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından canlı verdiği düğündeki o anlara ait görüntü hızla yayılarak, yapılan saldırı tepki görmüştü.