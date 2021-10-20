Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik yapmayı planladığı operasyon öncesi hain plan

TÜRKİYE'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik yapmayı planladığı operasyon öncesi bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. PKK'lı terörsitler bölgedeki İran ve Irak destekli militanlar ile birlikte Suriye'ye geçiyor.

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TÜRKİYE'nin Suriye'de artan terör faaliyetleri sonrası yaptığı operasyon açıklaması terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi cephesini hareketlendirdi. Irak ve Suriye'de ittifak halinde olan iki örgüt, Irak'ın PKK işgali altındaki sınır ilçesi Sincar'dan Suriye'ye militan, silah ve cephane sevkiyatı başlattı. 25-30 kişilik gruplar halinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500'ü aştı.

Irak güvenlik kaynakları Sincar'da toplanan PKK ve Haşdi Şabi militanları sivil pikap ve minibüslerle Baaç bölgesine geçtiğini aktardı. Baaç'ta toplanan teröristler daha sonra Mezruka, Mücemmaat Cüreyfi güzergahlarından sınıra taşınıyor.

Eski Irak Türkmen Cephesi Telafer Temsilcisi Hazım Devlet, terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi militanlarının gerek Irak içerisinden Suriye sınırına taşınması gerekse Suriye'ye geçişte bir çok Peşmerge ve ulusal ordu kontrol noktasından geçtiğini ve hiçbir engelle karşılaşmadığına dikkat çekti. Irak ordusunun bölgeden sorumlu ismi General Aldulcabbar Tai, bölgede kaçak geçişlerin denetlemediğini, Irak-Suriye hattı boyunca güvenliğin sağlanması amacı ile emniyet koridoru oluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Tel Rıfat'a gidiyorlar

Irak-Baaç sınırında Tel Haşe geçiş noktasını kullanan teröristler Suriye'nin Tel Şehir Huveybira, Şeddadi güzergahından Tel Rıfat bölgesine ulaştırılıyor. İran destekli militanlar bu noktada ayrılarak Nübbül ve Zehra kasabalarına götürülüyor.

Sincar'dan Suriye'ye destek amaçlı başlatılan sevkiyat, Haşdi Şabi milis yapılanmasının başındaki isim olan Abdulaziz ebu Fedek'in geçtiğimiz günlerde bölgeye gerçekleştirdiği gizli ziyaretin hemen ardından başladı. Ebu Fedek, Sincar'da PKK elebaşları ve Ezidi temsilcilerle görüştü. Suriye'de Türk ordusuna karşı savaşmaya giden Şii militanlar Ambar'da bulunan karargahtan bölgeye getirilirken PKK mensupları ise Kandil'den gelen teröristlerden oluşuyor. Bu isimler arasında az sayıda Ezidi PKK mensubunun da olduğu gelen bilgiler arasında.