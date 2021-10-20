Rachel Levine ABD'nin ilk açık trans oramirali oldu

Biden yönetimi salı günü, Amerika'nın 8 üniformalı hizmetinden birinde, ülkenin ilk açık trans oramiraline yemin ettirdi.

Abone ol

Halihazırda halk sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, Kovid veya doğal felaketler gibi sağlık krizlerine müdahale için hükümete bağlı sağlık çalışanlarını gönderen 6 bin kişilik ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'nde amiral oldu.

Levine, salı günkü açıklamasında, "Kovid-19'un bu karanlık günlerinde bir yol gösterici olmaya hazır biçimde, size ve bu büyük ulusa hizmet için çalışarak bu üniformayla karşınızda duruyorum. ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum." dedi.

1889'da kurulan Birlik, ülkenin araştırma gemilerine kılavuzluk yapan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Muvazzaf Subay Birliği ve diğer 6 askeri hizmetiyle beraber ülkenin 8 üniformalı hizmeti arasında yer alıyor.

Amiral Levine konuşmasına şöyle devam etti:

Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum.

Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor.

Sağlık yetkilileri ve çeşitlilik savunucuları atamayı kutladı.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada "Amiral Levine'in ilk açık trans oramiral olarak tarihi ataması ülkece eşitlik doğrultusunda ileriye atılmış dev bir adımdır" dedi.

GLAAD isimli STK ise, "Bir kez daha tarih yazdığı için Dr. Rachel Levine'e tebrikler" açıklamasında bulundu.

Muhafazakarlar tepki gösterdi

Bazı muhafazalar ise habere sert tepki gösterdi. Judicial Watch adlı muhafazakar hukuk grubunun başkanı Tom Fitton, atamayı "halk sağlığı hizmetleriyle kota siyaseti yapmak" diye niteledi.

Pensilvanya eyaletinin eski sağlık bakanı olan Dr. Levin, Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Milton S. Hershey Tıp Merkezi'nde önde gelen bir doktordu. Dr. Levin'in çalışmaları, LGBT+ topluluğundan hastaların katıldığı kolaylaştırma gruplarını içeriyordu. Amiral Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.

Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.

ABD Başkanı aralıkta, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.

Şimdiye kadar temsilde, Kamala Harris'in ilk siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olması gibi kayda değer adımlar atıldı. Biden'ın kurum adaylarının yüzde 58'i kadınlardan oluşurken, kabinesi de ilk kadın Hazine Bakanı'nı, ilk Amerikan Yerlisi İçişleri Bakanı'nı ve beyaz olmayan ilk kadın Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı'nı içeriyor.

Kaynak: İndependent Türkçe