Elde etmesi zahmetli olan tıbbi ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor.

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Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta gibi yağların litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor. Bu şifalı yağların fiyatının yüksek olmasının sebebi ise 1 ton üründen 1 litre yağ çıkması.

Bitkisel tedavi maksadıyla kullanılan aromatik yağlar fiyatları yüksek olmasına rağmen rağbet görüyor. Vatandaşlar, litre fiyatları 2 bin 500 lirayı bulan bu yağları gram gram alıyor.