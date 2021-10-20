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Rus uzman açıkladı: Türkiye bu savaş uçağını alırsa süper güce dönüşür

Rus uzman açıkladı: Türkiye bu savaş uçağını alırsa süper güce dönüşür

ABD'nin Türkiye'ye F-16 almayı teklif etmesini değerlendiren Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezinin direktörü ve Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona'nın genel yayın yönetmeni olan emekli albay İgor Korotçenko, ABD'nin bu eylemlerle Türkiye'ye saygısızlık ettiğini ve Türkiye'nin Su-57 alması durumunda bölgesel bir süper güce dönüşebileceğini belirtti.

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RUSYA'nın başkenti Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezinin direktörü ve Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona'nın genel yayın yönetmeni olan emekli albay İgor Korotçenko, Rus haber sitesi Sputnik'e yaptığı açıklamada F-35'in beşinci nesil savaş uçağı olduğunu ve F-16'nın onun eşdeğeri olmadığını ifade etti.

Korotçenko, sözlerine şöyle devam etti:

"F-35 uçağı almak Türkiye için önemli çünkü bir yandan dış politika prestiji diğer yandan da hava kuvvetlerinin cephaneliğine beşinci nesil savaş uçaklarını katma arzusu ile ilgili. Türkiye'nin harcadığı külli miktardaki para karşılığında ABD'den ambargo alması NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi olan Türkiye'ye saygısızlık. Bunun ABD'nin tamamen Türkiye karşıtı politikası olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kabul edilemez. ABD, Türkiye'ye yönelik tüm kırmızı çizgileri geçti."

Washington'un bu eylemine en uygun cevabın Ankara'nın Su-57 alımı olacağını kaydeden Korotçenko, "Su-57'nin F-35'ten daha iyi olduğu ortada çünkü F-35 hafif bir uçak. Su-57 ise ağır bir uçak ve daha fazla silah taşıyor. Su-57 daha güçlü radara, daha üstün taktik ve teknik özelliklere sahip. Türkiye, Su-57'yi alırsa askeri anlamda günümüz dünyasının lider güçlerinden biri haline gelecek. Savaş gücü açısından Avrupa'daki diğer tüm NATO ülkelerini geride bırakarak bölgesel süper güç haline gelecek. Küresel askeri ve siyasi durum açısından mutlak bir nitelik kazanacak" dedi.

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