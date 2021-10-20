Türk bilim insanları koronavirüs testinde gargara yöntemini geliştirdi

TÜRK bilim insanları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) saptamak için kullanılan PCR ve antijen testleri için burundan çubukla alınan örnek şeklini değiştiren ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayan yeni yöntemi bilim dünyasına kazandırdı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala yaşamımızı etkileyen pandemide yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) saptamanın yolu PCR ya da antijen testinden geçiyor. Tüm dünyada her gün milyonlarca kişi bu testleri yaptırarak sonucunu bekliyor. Özellikle sonbaharın başlamasıyla birlikte nezle, grip gibi enfeksiyonların yaygınlaşması, bu hastalıkların Kovid-19'a benzer belirtilerinin olması daha çok kişinin bu testleri yaptırmasına yol açıyor.

Yeni yöntem geliştirildi

PCR ve Antijen testleri için yeni bir örnek alma yöntemi geliştirildi. Bu geliştirilen yöntemle ağızdan alınan su ve gargara yöntemiyle koronavirüs tespit edilebilecek. Dünyada ilk kez geliştirilen buluş ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şöyle konuştu:

"PCR testi burundan boğaza kadar girilen bir çubukla sürüntü almakla gerçekleştiriliyor. Bu yöntem ağrılı olabiliyor, çocuklardan örnek almak zor olabiliyor. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve daha basit bir şekilde örnek alabilmek için yeni bir yöntem geliştirdik. Yöntem şu şekilde çalışıyor: 20 mm kadar içme suyunu hasta ağzına alıyor, gargara veya ağız çalkalama şeklinde yapıldıktan sonra kağıt huni yardımıyla bu suyu tüpün içine koyuyor. Tüpe eklenen polimer boncuklar hızla su ve küçük molekülleri çekerek virüsleri konsantre ediyor. Bu işlem 5 dakika sürüyor. Polimer boncukların arasındaki konsantre virüs örneği bir pipet aracılığıyla alınarak PCR ya da antijen testlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor."

Diğer PCR testinden farkı ne?

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, "Kullanıma sokmadan önce sonuçlardan emin olmak istedik. Bunun için büyük bir klinik çalışma gerçekleştirdik. Aynı kişilerden hem sürüntü hem gargara ile örnek aldık. Sonuç olarak ağız çalkalama ile de koronavirüsü kolay bir şekilde tespit edebildiğimizi gördük. Ürün için Sağlık Bakanlığından onay aldık. Ürün takip sistemine kaydedildi" ifadelerini kullandı.