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Fransız Le Point dergisinden çarpıcı başlık: Erdoğan fatih olarak ilerliyor

Fransız Le Point dergisinden çarpıcı başlık: Erdoğan fatih olarak ilerliyor

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini merceğe alan Fransız Le Point dergisi, "Erdoğan fatih olarak ilerliyor" ifadesini kullandı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün sürecek olan Afrika ziyareti uluslararası basın ve özellikle Fransa medyası tarafından yakın markaja alınmış durumda.

Paris merkezli haftalık Fransız dergi Le Point de Erdoğan'ın Afrika ziyaretini değerlendirdi.

"Türkiye-Afrika: Recep Tayyip Erdoğan fatih olarak ilerliyor" başlığının kullanıldığı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin Afrika ile ilişkilerini sağlamlaştırmayı ve böylece uluslararası sahnede daha meşru bir konum elde etmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

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