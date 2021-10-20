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Konya’da 7 kişilik aileyi katleden sanık için istenen ceza belli oldu

Konya’da 7 kişilik aileyi katleden sanık için istenen ceza belli oldu

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme"den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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Geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü, Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen Mehmet Altun, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33), bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti.

Aynı aileden 7 kişiyi öldürdü
Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

Evi ateşe vermek istediği de belirlenmişti
Polis olay yerinde yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptamıştı.

Soruşturma tamamlandı
Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı Mehmet Altun dahil 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
İddianamede, katil zanlısı Altun’un “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi.

Ayrıca Altun’un “yakarak mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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