Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Mantığı anlamış değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Ligi E Grubu'nda lider olan Galatasaray, yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak. Karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulunurken maçın saatiyle ilgili UEFA'ya serzenişte bulundu.

"Oyun anlayışımız aynen devam edecek"

"Oyunumuzda muhakkak ki küçük dokunuşlar olacaktır ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var, bunun üzerinde ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman hatalarımız oluyor. Ancak bu oyun anlayışımız devam edecektir. Gisdol de aynı şeyi söylemiş bizim için. Oyun anlayışımız aynen devam edecek.

"Oyuncularıma iyi ve ciddi bir takımla oynayacağımızı söyledim"

Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman karşılaşıyoruz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor bazen tam tersi oluyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Analizimize göre Lokomotiv, hoca değişikliğine uğradı bizim maçtan önce. Bu sene de bazen oynayacağımız takımlarda bizden önce hoca değişikliği oluyor. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir ileride olacaktır kısa zaman içinde. İyi bir takım olduğunu göreceksiniz. Oyuncularıma iyi ve ciddi bir takımla oynayacağımızı söyledim.

"Erken oynamak daha doğru değil mi?"

Bizim maçımız perşembe 22'de saat 6 buçuğa gidiyor şu an. Neden o saatte oynatılıyor, onu da anlamam. 17.30'da oynuyor bugün Spartak, biz ise 10'da oynuyoruz. Erken oynamak daha doğru değil mi? Biz kendi federasyonumuza bazen bir şeyler söylüyoruz ama UEFA'ya da söyleyeyim böyle bir mantığı da pek anlamış değilim.