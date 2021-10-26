Konut hesabı sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda vatandaşların yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'konut hesabı' da yer aldı. Sistem revize edilerek daha cazip hale getirilecek.

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2022'de ekonomide uygulanacak politika ve tedbirleri içeren 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilecek politika ve tedbirler çerçevesinde 'konut hesabı' da revize edilerek daha cazip hale getirilecek.

Programda finansal sistem dışında bulunan kaynakların araçlar çeşitlendirilerek finansal sisteme çekilmesinin devam edeceği vurgulandı.

Bu kapsamda tedbir olarak yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşviklerin sürdürüleceği ve yeni teşviklerin tasarlanacağı ifade edildi.

Buna ilişkin konut hesabında sistemi gerekli mevzuat değişiklikleriyle revize edilerek daha cazip hale getirileceği belirtildi.

Programda revizyonla ilgili detaylar yer almadı.