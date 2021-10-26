Rus basınından çarpıcı analiz: Erdoğan meydan okuyup 10 ülkeyi dize getirdi

Rus medyası, 10 büyükelçinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı karşısında dize geldiğine dikkat çekti.

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Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam ilan ederiz" şeklindeki tepkisinin ardından geri adım attı. Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bunların bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmesini halledeceksiniz' dedim" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin kararlı duruşu geri adım attırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakının diğer bileşenleri ise büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmelerine yönelik atılabilecek adıma karşı çıktı. Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından geri adım atmak zorunda kalan söz konusu elçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini işaret ederek, "İç işlerinize karışmayız" dedi.

"Tüm savaşı Erdoğan üstlendi"

Rus basınından Kommersant gazetesi yaşananları aktardı. "Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlıklı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ile ilişkilerde bir 'kırmızı çizgi' olarak nitelendirdiği ülkesinin iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti" denildi. Erdoğan'ın Batı'ya zor bir seçim sunduğu belirtilerek, "Zorluğu kabul edin ya da Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçının" dendiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkeye karşı meydan okuduğu 10 ülkenin de dize gelmek zorunda kaldığı belirtildi.