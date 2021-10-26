Terör örgütü PKK'dan HDP'ye Ortadoğu talimatı: Türkiye'ye karşı harekete geçin

Terör örgütü PKK'nın Halkların Demokratik Partisine (HDP) gönderdiği mektupta olası kapatma davasına karşın 600 HDP'liye getirilebilecek siyaset yasağına önlem olarak teşkilatlardan yeni bir siyasetçi listesi oluşturup eğitim verilmesini sonra da örgütlenmelerini istedi.

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Terör örgütü PKK'nın Kandil'den Halkların Demokratik Partisi (HDP) teşkilatlarına gönderdiği mektupta HDP'ye açılan kapatma davasında partinin yapması gerekenlere ilişkin talimatlar da yer aldı.

Kandil'den HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gönderilen, oradan da Türkiye'deki tüm teşkilatlara dağıtılan mektupta HDP'nin kapatılmayıp 600 HDP'li isme getirilebilecek siyaset yasağına karşı nasıl önlem alınacağı anlatıldı. Kandil, olası siyaset yasaklarına karşı HDP'nin siyasi alan koordinasyonunun gerekli tedbirleri alarak sözde siyaset akademilerini aktif olarak işletilmesini istedi.

"Yeni isimler bulup eğitin"

PKK'nın elebaşları siyasi yasaklı hale gelecek HDP'lilerin yerine yenilerinin yetiştirilmesinin planlanması gerektiğini ısrarla işledi. Siyaset sahnesinde bir anda devreye koyacak 500-600 kişiyi bulmanın zorluğundan bahseden Kandil, yeni bir siyasetçi listesi oluşturulup önce eğitim verilmesini sonra da örgütlenmeleri gerektiğini HDP teşkilatlarından istedi. Kandil'in gönderdiği mektupta eğitimlerin içeriği de anlatıldı.

"HDP, Ortadoğu'ya açılmalı"

HDP'nin yurt dışı yapılanmasına ilişkin bilgilerin de bulunduğu mektupta sadece Avrupa ve ABD'de temsilciliklerin bulunduğu ve aktif çalışmadığı eleştirisi yer aldı. Siyasi diplomasiye daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Kandil'deki PKK elebaşları Türkiye aleyhine faaliyetlere diplomasiyle ağırlık verilmesini talimatını da verdi. HDP'nin Ortadoğu ülkelerinde de faaliyet yürütmesi gerektiğinin yazdığı mektupta HDP'nin Ortadoğu ülkelerinde açacağı temsilciliklerde Türkiye aleyhinde yalan ve karalama kampanyası yürütmesi gerektiği de açıkça ifade edildi.

(BURAK DOĞAN - YENİ ŞAFAK)