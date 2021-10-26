Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

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Türkiye'nin güneyindeki Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bölgedeki terör tehditlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yetkilendirilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi bir süredir Türkiye'nin gündemindeydi.

Siyasi tartışmalar arasında TBMM'ye sunulan tezkere, bugün Genel Kurul'da oylandı.

CHP ve HDP hayır dedi

Partiler adına yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP ve HDP "hayır" oyu kullandı.

2 yıl daha uzadı

Söz konusu tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.