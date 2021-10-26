BIST 1.509
DOLAR 9,54
EURO 11,07
ALTIN 548,58
HABER /  GÜNCEL

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Abone ol

Türkiye'nin güneyindeki Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bölgedeki terör tehditlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yetkilendirilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi bir süredir Türkiye'nin gündemindeydi.

Siyasi tartışmalar arasında TBMM'ye sunulan tezkere, bugün Genel Kurul'da oylandı.

CHP ve HDP hayır dedi
Partiler adına yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP ve HDP "hayır" oyu kullandı.

2 yıl daha uzadı
Söz konusu tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rus basınından çarpıcı analiz: Erdoğan meydan okuyup 10 ülkeyi dize getirdi
Rus basınından çarpıcı analiz: Erdoğan meydan okuyup 10 ülkeyi dize getirdi
Büyükelçilerin geri adımı Ermeni lobisini kızdırdı: F-16'ları vermeyin
Büyükelçilerin geri adımı Ermeni lobisini kızdırdı: F-16'ları vermeyin
Terör örgütü PKK'dan HDP'ye Ortadoğu talimatı: Türkiye'ye karşı harekete geçin
Terör örgütü PKK'dan HDP'ye Ortadoğu talimatı: Türkiye'ye karşı harekete geçin
DSÖ'den dünyaya uyarı! Tek kanıt aşı değil! Yolculuklar için tavsiye
DSÖ'den dünyaya uyarı! Tek kanıt aşı değil! Yolculuklar için tavsiye
Bülent Turan'dan CHP'nin tezkere kararına tepki tek gerekçe HDP'yi kızdırma korkusu
Bülent Turan'dan CHP'nin tezkere kararına tepki tek gerekçe HDP'yi kızdırma korkusu
TikTok'ta yeni dönem başladı! Artık videoların süresi...
TikTok'ta yeni dönem başladı! Artık videoların süresi...
Suriye ve Irak tezkeresine hangi parti ne oy verecek? Tezkere ile iktidara hangi yetkiler veriliyor? Görüşmeler başladı
Suriye ve Irak tezkeresine hangi parti ne oy verecek? Tezkere ile iktidara hangi yetkiler veriliyor? Görüşmeler başladı
Park halinde aracının içerisindeyken duyduğu sesle şoke oldu
Park halinde aracının içerisindeyken duyduğu sesle şoke oldu
Açık lise sınavı online mı 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanır?
Açık lise sınavı online mı 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanır?