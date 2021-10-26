Ukrayna ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı

UKRAYNA Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.