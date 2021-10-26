Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Aşkın Nur Yengi yerine konserde Gökhan Türkmen sahne alacak.

Abone ol

ZONGULDAK'ın Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi, Kovid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi" denildi.