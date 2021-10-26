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Fuat Oktay'dan dolar kuru açıklaması

Fuat Oktay'dan dolar kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hafta başında rekor seviyeye ulaşan dolar kuruyla ilgili konuştu. Oktay, dolar kurunun mayıs ayından itibaren yükselişte olduğunu pek çok ülke gibi bu yükselişten Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, “Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik. İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir” ifadelerini kullandı.

"10 uçak ve 55 helikopter kiralanacak"

Fuat Oktay, “2022 yılında 10 uçak ve 55 helikopter kiralanması yaparak orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

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