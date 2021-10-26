"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avrupa'da düzenlenecek bir dizi zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ihtimalini göz ardı etmeyerek, "Daha önce de söylediğimiz gibi programda boşluklar var, ikili görüşmelere ilişkin programa son halini vermeye çalışıyoruz" dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Programda boşluklar var"

Erdoğan ve Biden'ın bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesinde görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Daha önce de söylediğimiz gibi programda boşluklar var, ikili görüşmelere ilişkin programa son halini vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere Biden, Türk mevkidaşı ile ilk yurt dışı ziyaretinde haziranda bir araya geldi. Şu anda tahmine açık çok şey var. Umarım her geçen gün daha çok detayı netleştirmiş oluruz" dedi.

Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Biden'ın programına ilişkin daha detaylı açıklamayı Avrupa uçağında yapacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye önemli bir Nato müttefikidir"

Psaki, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz ve birçok alanda birlikte çalıştığımız bir ülke olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Psaki, Osman Kavala ile ilgili son gelişmelere ilişkin ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, Türkiye dahil birçok ülkedeki tutuklamalar hakkında kaygılarını sıklıkla dile getirdiklerini belirtti.

G-20 zirvesi Roma'da yapılacak

G-20 Zirvesi 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak. Biden bu zirvenin ardından 1 Kasım'da İskoçya'da yapılacak iklim zirvesine de katılacak. ABD Başkanı'nın resmi görüşme planı şu an için açıklanmadı. Biden'ın sadece G-20 zirvesi öncesinde Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis ile görüşeceği biliniyor.