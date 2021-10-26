BIST 1.509
DOLAR 9,55
EURO 11,08
ALTIN 550,51
HABER /  POLİTİKA

"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan açıklama

"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'ya yönelik "Sorosçu" suçlamasının ardından geçen yıl katıldığı bir televizyon programındaki "Soros o zaman baş tacımızdı" sözleri tekrar gündeme gelen Bülent Arınç yeni bir açıklama yaptı.

Abone ol

Bülent Arınç'ın bir yıl önce TV5'te katıldığı bir programda söylediği sözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'ya yönelik "Sorosçu" suçlamasının ardından yeniden gündeme geldi.

"Kendimize saygımız olmalı" demişti
Arınç katıldığı programda, "O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde başı olan bir insanın 'vay Sorosçu' diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı" demişti. Programın tekrar gündeme gelmesinin ardından Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

"Sözlerim kimseye cevap değil"
Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şunları söyledi:

"Programın yayınlandığı dönemde gündem olmayan bu ifadelerin bugün kasıtlı olarak kamuoyuna yeniden servis edilmesi manidardır. Ne kimseyi suçlama ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim. Sadece bir yaşanmışlığı aktardım. O programda da ifade ettiğim gibi iktidarımızın ilk döneminde TESEV'in yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurur; temsilcileri ile görüşür, fikirlerini de muteber olarak değerlendirirdik. Nitekim Açık Toplum Enstitüsü'nün o dönemki Danışma Kurulu Başkanı Can Paker de programın ardından bana gönderdiği bir mesaj ile kendisi ve kurumu hakkında sarf ettiğim cümleleri onaylamış ve bana teşekkür etmiştir. Tüm bunlar bir kenara, bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir."

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
BBP Genel Başkanı Destici'den tezkere açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den tezkere açıklaması
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt
İstanbul Ümraniye'deki scooter faciasında hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
İstanbul Ümraniye'deki scooter faciasında hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
Konut hesabı sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek
Konut hesabı sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı
Dijital Türk lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Dijital Türk lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap
Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap
TSK ile çatışmak istemeyen 680 terörist operasyon bölgesine gelmeyi reddetti
TSK ile çatışmak istemeyen 680 terörist operasyon bölgesine gelmeyi reddetti
Terör örgütü PKK'dan HDP'ye Ortadoğu talimatı: Türkiye'ye karşı harekete geçin
Terör örgütü PKK'dan HDP'ye Ortadoğu talimatı: Türkiye'ye karşı harekete geçin