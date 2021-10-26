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BBP Genel Başkanı Destici'den tezkere açıklaması

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
BBP Genel Başkanı Destici'den tezkere açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak ve Suriye tezkeresine 'evet' oyu verdiğini belirterek, "Rabbim, kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin açıklamada bulundu.

Tezkereye 'evet' oyu verdiğini belirten Destici, "Mehmetçiğimiz hem o bölgedeki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hem de o bölgeyi terör yuvası olmaktan kurtarmak ve teröristleri temizlemek için nasıl Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını gerçekleştirmişse Tel Rıfat'tan Münbiç, Sincar'a kadar harekatlarını gerçekleştirecek ve oraları terörden temizleyecektir Allah'ın izniyle. Bizim de duamız kahraman ordumuzla birliktedir. Rabbim, kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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