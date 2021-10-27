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Senato, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake'i onayladı

Senato, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake'i onayladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

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Jeff Flake'in Ankara Büyükelçiliği adaylığı, bugün Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada kabul edildi. Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021'de, Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.

Jeff Flake kimdir?
Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Trump'la ters düşünce senato'dan emekli oldu
Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu. Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Ankara büyükelçiliğine aday gösterilince Biden'ı övmüştü
Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

F-35 krizinde Türkiye lehine oy kullanmıştı
Flake geçmişte 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmemiş ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması konusunda karşı oy kullanmıştı.

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