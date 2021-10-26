BIST 1.509
DOLAR 9,54
EURO 11,06
ALTIN 550,27
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Fenerbahçe'de Ali Koç'a önce tepki sonra destek geldi

Fenerbahçe'de Ali Koç'a önce tepki sonra destek geldi

Euroleague'in 6. haftasında evinde Barcelona'ya 76-74 kaybeden Fenerbahçe Beko'da son düdüğün ardından bir taraftar Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Koç o taraftarın yanına giderek, kendisiyle uzun uzun sohbet etti. Bu sırada da Koç lehine tezahüratlar yapıldı.

Abone ol

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında sahasında Barcelona'ya son saniyede yediği basketle 76-74 kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber bir kısım Sarı-Lacivertli taraftar, mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Basketbolda, Barcelona'ya kaybedilmesi ve Süper Lig 'in son haftasında da Kadıköy'de Alanyaspor 'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi eleştiri oklarını Sarı-Lacivertli yönetime doğrultmuştu. Bugün de Ülker Salonu'nda mağlubiyetin ardından bir taraftardan protesto sesleri yükselince, Ali Koç o taraftarın yanına gitti ve uzun uzun kendisiyle sohbet etti. Bu sırada da tribünlerden Başkan Ali Koç lehine tezahüratlar yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı
Ukrayna ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı
HDP'li Pervin Buldan'ın zor anları! Kameralara yakalandı
HDP'li Pervin Buldan'ın zor anları! Kameralara yakalandı
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan açıklama
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan açıklama
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
Fuat Oktay'dan dolar kuru açıklaması
Fuat Oktay'dan dolar kuru açıklaması
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt
İstanbul Ümraniye'deki scooter faciasında hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
İstanbul Ümraniye'deki scooter faciasında hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
Türkiye 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konut hesabı sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek
Konut hesabı sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı