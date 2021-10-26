Fenerbahçe'de Ali Koç'a önce tepki sonra destek geldi

Euroleague'in 6. haftasında evinde Barcelona'ya 76-74 kaybeden Fenerbahçe Beko'da son düdüğün ardından bir taraftar Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Koç o taraftarın yanına giderek, kendisiyle uzun uzun sohbet etti. Bu sırada da Koç lehine tezahüratlar yapıldı.

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında sahasında Barcelona'ya son saniyede yediği basketle 76-74 kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber bir kısım Sarı-Lacivertli taraftar, mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Basketbolda, Barcelona'ya kaybedilmesi ve Süper Lig 'in son haftasında da Kadıköy'de Alanyaspor 'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi eleştiri oklarını Sarı-Lacivertli yönetime doğrultmuştu. Bugün de Ülker Salonu'nda mağlubiyetin ardından bir taraftardan protesto sesleri yükselince, Ali Koç o taraftarın yanına gitti ve uzun uzun kendisiyle sohbet etti. Bu sırada da tribünlerden Başkan Ali Koç lehine tezahüratlar yapıldı.