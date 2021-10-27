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Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başlıyor: En az üç hafta arayla iki doz

Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başlıyor: En az üç hafta arayla iki doz

ÇİN’de 3-11 yaş aralığındaki çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına başlanacağı bildirildi. Sağlık komisyonları, çocuklara, Çinli Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği inaktif aşılardan en az üç hafta arayla iki doz uygulanacağını bildirdi.

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Ülkenin merkezindeki Hubey ile Hunan, güneyindeki Hainan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinin sağlık komisyonları, 3-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanacağını açıkladı. Ayrıca ülkenin doğusundaki Fucien ve Anhui eyaletlerinde de ilerleyen günlerde söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasına başlanacağı duyuruldu.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin, daha önce 12 yaş ve üzerinin aşılanmasına izin veriyordu. Hainan eyaletinin başkenti Haikou’daki Çangliu Merkez Hastanesi'nden yapılan açıklamada, velilerin 3-11 yaşlarındaki çocuklarını getirip aşılarını yaptırabilecekleri ifade edildi.

Cıcieang eyaletindeki Çucou kentindeki bir yerel halk sağlık merkezi de kentteki okullardan gelen öğrenci gruplarının aşılarını yapacaklarını kaydetti.

3 hafta arayla 2 doz

Sağlık komisyonları, çocuklara, Çinli Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği inaktif aşılardan en az üç hafta arayla iki doz uygulanacağını bildirdi. Formülünde virüsün zayıflatılmış versiyonunu barındıran inaktif aşılar, zayıf uyaran aracılığıyla vücutta virüse karşı doğal bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Kovid-19, 18 yaşından küçükleri, yetişkin nüfusa göre daha az etkiliyor. Virüse yakalandıklarında hastalığı hafif semptomlarla atlatan çocuklar, taşıyıcı olarak aile içinde bulaşa sebep olabiliyor.

Çin’de eylülde Fucien eyaletinde görülen yerel kaynaklı vakalar, bir ilköğretim okulu öğrencileri aracılığıyla yayılmıştı. Enfeksiyon kapan çocukların yüzde 40’ının 12 yaş altı olduğu bildirilmişti.

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