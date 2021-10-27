BIST 1.509
DOLAR 9,53
EURO 11,09
ALTIN 548,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

ÇORUM'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde meydana geldi. Dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda kurşunların isabet ettiği Cihan Kanbur hayatını kaybetti, Semih Özçelik, Kadir Özlem  ve Muhammed Yücel ise ağır yaralandı. İhbar üzerine derneğe çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadir Özlem ve Muhammed Yücel’in ise hayati tehlikeleri sürüyor.

Cinayet Bürosu ekiplerince çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı
Lübnan tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı
Konya'da korkunç olay! Otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü
Konya'da korkunç olay! Otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü
Fenerbahçe'de Ali Koç'a önce tepki sonra destek geldi
Fenerbahçe'de Ali Koç'a önce tepki sonra destek geldi
Ukrayna ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı
Ukrayna ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı
Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tezkere tepkisi
Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tezkere tepkisi
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan açıklama
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan açıklama
BBP Genel Başkanı Destici'den tezkere açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den tezkere açıklaması
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
Fuat Oktay'dan dolar kuru açıklaması
Fuat Oktay'dan dolar kuru açıklaması
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt