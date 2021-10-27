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Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan öğretmenden acı haber geldi

Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan öğretmenden acı haber geldi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmenliği yapan 42 yaşındaki matematik öğretmeni yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

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Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllardır matematik öğretmenliği yapan 42 yaşındaki Murat Eken, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Eken, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Matematik öğretmeni Eken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Eken için Elmatepe Mahallesi Yarma Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye öğretmenin meslektaşları, öğrencileri ile çok sayıda vatandaş Korona virüs tedbirleri kapsamında katıldı. Eken alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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