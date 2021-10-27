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24 saatte iki kez zam gelen benzin fiyatlarına bu gece 25 kuruş indirim geliyor

24 saatte iki kez zam gelen benzin fiyatlarına bu gece 25 kuruş indirim geliyor

24 saat içerisinde 44 ve 28 kuruş olmak üzere iki seferde 72 kuruş zamlanan benzinin fiyatı bu gece yarısı 28 kuruş inecek...

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Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti. Önceki gün de benzin fiyatları 44 kuruş zamlanmıştı. 

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Eşel Mobil sistemi 2022'de de devam edecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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