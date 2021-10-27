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Konya'da maske takmadığı için indirildi tabanca buldu takip edip otobüse bindi dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da maske takmadığı için indirildi tabanca buldu takip edip otobüse bindi dehşet saçtı

KONYA'da maske takmadığı için kendisine tepki gösteren şoför ve yolcular tarafından bindiği belediye otobüsünden indirilen kimliği belirsiz kişi, tabanca temin edip aracın peşine düştü. Güzergah üzerinde durağa yanaşan otobüse yeniden binen şüpheli, tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı (25) tabancayla bacağından vurdu.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 42 ECL 76 plakalı otobüse, Kültürpark durağında maskesiz bir kişi bindi. Şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı, bu kişi otobüsten indirildi. Otobüs Kaşınhanı istikametine devam etti.

Başka araçla otobüsü takip etti

Olayın ardından tabanca temin eden bu kişi, başka bir araçla otobüsün peşine düştü. Otobüsü bulan şüpheli, durağa yanaştığında yeniden bindi. Aracın hareket etmesiyle birlikte yanındaki tabancayı çıkaran şüpheli, tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a 2 el ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inip sağa sola kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Ceylan, gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yolcuyu vuran şüpheli yakalandı

Konya'da maske takamadığı için belediye otobüsü şoförü ve yolcuların tepkisiyle karşılaşıp indirilen ve daha sonra temin ettiği tabancayla aynı araca binip tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı (25) yaralayan Adem Sarıtaş (38) gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçıp saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Adem Sarıtaş sorgusu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Sarıtaş, ilk ifadesinde maske takmadığı için otobüsten indirildiğini, sonra taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancayı aldığını ve aracın güzergahına gidip beklemeye başladığını anlattı.

Otobüsün durağa gelmesiyle kartını cihaza okutmadan bindiğini belirten Sarıtaş, şunları söyledi:

"Otobüsün en arkasına geçip oturdum, araç hareket etti. Bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancamı çıkartıp Recep Ceylan'a doğru ateş ettim. Otobüsten indirilirken beni sert bir şekilde iteklemişti. O yüzden ona ateş ettim."

Şüpheli Sarıtaş'ın sorgusu sürerken, yaralanan Recep Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

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