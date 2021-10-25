İkinci el online oto pazarında eylülde en çok satılanlar belli oldu! Zirvenin sahibi Volkswagen

En çok satılan 10 marka

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen (VW) oldu. Renault 13 bin 666 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ardından 10 bin 378 satışla Ford, 6 bin 583'le Opel, 6 bin 564'le Mercedes-Benz, 6 bin 369'la BMW, 5 bin 685'le Hyundai, 5 bin 186 ile Peugeot ve 4 bin 201 satışla da Audi sıralandı.