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Mehmetçik 'girilemez' denilen PKK inlerini bastı! Çok sayıda terörist öldürüldü çatışma sürüyor

Mehmetçik 'girilemez' denilen PKK inlerini bastı! Çok sayıda terörist öldürüldü çatışma sürüyor

Türk komandolar Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. 'Girilemez' denilen noktalardan olan Kartal Tepe'de komandolar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Mehmetçik sınır ötesinde PKK'nın tepesine balyoz gibi indi. TRT Haber'in özel haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

 'Girilemez' denilen noktalardan biriydi

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

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