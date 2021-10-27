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Diyanet internet üzerinden ticarete başladı! En ucuz ürün 1200 lira

Diyanet internet üzerinden ticarete başladı! En ucuz ürün 1200 lira

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde, seccadeler tesbihler, sürahiler satışına başladı. Fiyatlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı ürün satışına başladı. Seccadeler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın internet sitesinde 3 bin 500 TL'den satılıyor. Diyanet 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül İbrik ve Sürahi ile bardak da satıyor. Beykoz Cami Ayasofya objesine de bin 200 lira fiyat konuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) internet sitesi üzerinden satılan 3 bin 500 TL'lik ‘Madalyon Kırmızı Uşak Halı Seccade' kırmızı, krem, lacivert ve mavi olmak üzere dört farklı renkte sunuluyor.

TDV'nin internet sitesinde ayrıca tesbihler de satışta bulunuyor. “Sarı renkli günlük kullanıma uygun damla kehribar” tesbih bin 50 ila 2 bin 100 lira fiyatları arasında satılıyor.

Çeşmi Bülbül İbrik ve 6 bardak ise 2 bin 400 TL liraya satışa çıkarıldı. Çeşmi Bülbül Sürahi ve 6 bardak ise 2 bin TL'den satışa sunuldu. Beykoz Camı Ayasofya objesinin fiyatı ise bin 200 TL oldu.

Diyanet'in ticaret yapması şu yorumlara neden oldu: “Millet ekmek bulamıyor, Diyanet pahalı ürünler satıyor bu  nasıl bir mantık. Diyanet İşleri ticaret yapar mı?…”

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