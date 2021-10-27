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YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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