BIST 1.509
DOLAR 9,53
EURO 11,09
ALTIN 547,59

Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz

Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan, tazminattan emekliliğe, primden doğum borçlanmasına kadar birçok kişi tarafından merak edilen soruları yanıtladı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o detaylar...

Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz

Emeklilik, tazminat, borçlanma... Noyan Doğan bugün kaleme aldığı yazısında çalışanları yakından ilgilendiren sorulara yanıt verdi. Doğan en avantajlı emeklilik yolunu da açıkladı.

118
Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz

ASKERLİK EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKER 
Soru: 1972 doğumluyum, 1997 Bağ-Kur girişliyim ve 2015’te SSK’ya geçiş yaptım. 1992 Kasım ayında askere gittim, 19 ay askerlik yaptım. Askerlik süresi emeklilik yaşımı geri çeker mi? Nezir K.

218
Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz

Cevap: Sigorta başlangıcından önce yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

318
Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz

Böylece sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Buna göre de erken yaşta emekli olabilirsiniz.

418