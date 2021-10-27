Birçok kişi merak ediyordu! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan, tazminattan emekliliğe, primden doğum borçlanmasına kadar birçok kişi tarafından merak edilen soruları yanıtladı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o detaylar...
Emeklilik, tazminat, borçlanma... Noyan Doğan bugün kaleme aldığı yazısında çalışanları yakından ilgilendiren sorulara yanıt verdi. Doğan en avantajlı emeklilik yolunu da açıkladı.
ASKERLİK EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKER
Soru: 1972 doğumluyum, 1997 Bağ-Kur girişliyim ve 2015’te SSK’ya geçiş yaptım. 1992 Kasım ayında askere gittim, 19 ay askerlik yaptım. Askerlik süresi emeklilik yaşımı geri çeker mi? Nezir K.
Cevap: Sigorta başlangıcından önce yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması yapabilirsiniz.
Böylece sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Buna göre de erken yaşta emekli olabilirsiniz.