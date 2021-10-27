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Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK açıkladı

Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK açıkladı

TÜİK verileri açıkladı. Ekonomik güven endeksi eylül ayında 102.4 olurken, yüzde 1 düşüşle ekimde 101.4'e geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks eylülde 102,4 olurken, ekim ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 101,4 değerine düştü.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ekimde yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 değerini aldı.

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