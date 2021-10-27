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Denizli'de beyaz altın yüzleri güldürdü: Kilosu 10 TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de beyaz altın yüzleri güldürdü: Kilosu 10 TL'ye satılıyor

DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesi ve bağlı mahallelerde yoğun olarak üretimi yapılan beyaz altın pamuk bu yıl üreticisinin yüzünü güldürecek. Makineyle dekardan yaklaşık 500 kilogram hasat edilen pamuğun kilogramı geçen yıl 5-6 TL’den satılırken bu yıl 10 TL’den satılıyor.

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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yıllardır üretimi yapılan beyaz altın pamukta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hasat bir ay erken başladı. Kasım ayı ortalarına kadar devam edecek pamuk hasadı bölgede makineyle yapılıyor. Dekardan yaklaşık 500 kilogram pamuğun hasat edildiği ilçeye bağlı Sığma Mahallesi’nde geçen yıl kilogramı 5-6 liradan satılan pamuk bu yıl 10 TL’den satılıyor.

Sığma Mahallesindeki tarlalarında yaklaşık 50 yıldır pamuk üretimi yapan Kazım Akşan, “Baba mesleği pamukçuluk. Yaklaşık 50 yıldır ben bu işi yapmaktayım. Bu sene pamukta sulama kısmında sıkıntılı bir yıl ama özellikle ekonomi açısından geçen yıl geçen yılki sattığımız fiyatları kıyasladığımızda daha yüksek bir rakamlar oluştu. Geçen sene 5-6 bin liraya satılırken kilosu bu sene 10 TL üzerinden satışı gerçekleşiyor. Bu alanda dekarda yaklaşık 500 kilo civarında pamuk hasadı bekliyorum. Bu sene inşallah güzel olacak. Yalnız bizi düşündüren, bu sezon sulamada büyük sıkıntılar çektik." diye konuştu.


"Herkesin ekmesini tavsiye ediyoruz"
"Önümüzdeki sene nasıl olur onu henüz öngöremiyoruz" diyen Akşan "Sığma da yaklaşık 13 bin dekar arazinin yaklaşık 12 bin, 12 bin 500 dönüm kadar pamuk var. Yani görüldüğü gibi pamuk beklentisi yüksek olduğu için herkes pamuğa yöneldi. Ülkemiz açısından da iyi bir şey. Çünkü ülke ihtiyacının hemen hemen Türkiye yarısını karşılıyor. Geri kalan yarısını ithal etmek zorunda kalıyoruz. Katma değeri yüksek bir ürün. Özellikle ekonomimiz açısından güzel bir ürün. Herkesin ekmesini tavsiye ediyoruz. İnşallah bu sene kuraklıktan yoğun kar yağışları olur. Etkilenmeyiz. Barajlarımız suyla dolar diye dua ediyoruz” dedi.

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