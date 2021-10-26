Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

"Geçen yıl yaklaşık 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve TİGEM Genel Müdürlüğümüz için iyi bir satış oldu. Burada birlikte TİGEM'in kalitesini görmüş olduk."