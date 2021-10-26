Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı
TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 18 safkan Arap tayı, toplam 8 milyon 290 bin TL'ye satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 780 bin lira ile Tuncaybey adlı safkan Arap tayına ödendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 18 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 290 bin TL gelir elde etti.
Taylar, 180 ile 780 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Tuncaybey' isimli tay, 780 bin TL'ye Fethi Polat'a satıldı.
Bu gelir rekor oldu
Satış hakkında bilgi veren TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak şunları söyledi: "Karacabey yetiştirmemiz 18 baş elit tayın satışını gerçekleştirdik. 18 baş elit taydan 8 milyon 390 bin lira bir gelir elde ettik. Bu gelir rekor oldu."
"Geçen yıl yaklaşık 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve TİGEM Genel Müdürlüğümüz için iyi bir satış oldu. Burada birlikte TİGEM'in kalitesini görmüş olduk."