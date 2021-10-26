BIST 1.507
DOLAR 9,53
EURO 11,06
ALTIN 546,28

Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 18  safkan Arap tayı, toplam 8 milyon 290 bin TL'ye satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 780 bin lira ile Tuncaybey adlı safkan Arap tayına ödendi.

Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 18 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon  290  bin TL gelir elde etti.

126
Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

Taylar, 180 ile 780  bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Tuncaybey' isimli tay, 780 bin TL'ye Fethi Polat'a satıldı.

226
Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

Bu gelir rekor oldu

Satış hakkında bilgi veren TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak şunları söyledi: "Karacabey yetiştirmemiz 18 baş elit tayın satışını gerçekleştirdik. 18 baş elit taydan 8 milyon 390 bin lira bir gelir elde ettik. Bu gelir rekor oldu."

326
Açık artırmada 18 at 8 milyon 290 bin liraya satıldı

"Geçen yıl yaklaşık 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve TİGEM Genel Müdürlüğümüz için iyi bir satış oldu. Burada birlikte TİGEM'in kalitesini görmüş olduk."

426