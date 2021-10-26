Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğluiçin yeni bir benzetmede bulundu. Katıldığı bir programda İmamoğlu ile ilgili açıklamada bulunan Akşener, şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı.

Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti

Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu açıklamaları uzun günler eleştirilerin hedefi olmuştu.

Rabbi Yessir ne demektir? Kolaylaştırma duası

Rabbi Yessir Müslümanların Türkçesi 'Allahım, kolaylaştır zorlaştırma işimizi hayırla tamamla' şeklinde olan 'kolaylaştırma' duasıdır. 'Yüzünde rabbi yessir kalmamış' şeklinde halk arasında Allah'ın nuru çekilmiş anlamında kullanılmaktadır. Rabbi Yessir yüzlü olmak da Allah'ın nuruna sahip olmak, işlerinin kolay gitmesi anlamına gelmektedir.