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Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş adamı Emir Sarıgül ile aşk yaşayan şarkıcı Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş adamı Emir Sarıgül, 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor. Geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde görüntülenen çift aylar sonra yeniden kameralara yakalandı.

TV100'ün aktardığı görüntülerde; Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti. Arkadaşlarıyla buluşan çift yemek yedi. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

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